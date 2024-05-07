蔡英文卸任前特赦陳水扁？ 趙少康要求做「3件事」 @ChinaTimes

總統蔡英文即將在520正式卸任，如今傳出蔡可能會特赦涉貪的前總統陳水扁，並以聲請沒收扁家已被扣案的11億元不法所得方式，降低社會衝擊。對此，前中廣董事長趙少康認為，如果陳水扁想被特赦，認錯、道歉、還錢三項條件，缺一不可。

《鏡週刊》今（7）日引述知情人士的說法，稱總統府幕僚研議針對陳水扁已判有罪確定的龍潭等4大弊案，由總統蔡英文根據《憲法》第40條賦予總統的職權，對陳水扁行使特赦，再根據《赦免法》第3條對受罪、刑宣告之人，給予免除其刑的執行。

對此，趙少康今在臉書指出，陳水扁保外就醫後又是站台又是主持，早就是司法尊嚴最大的汙點，如果想被特赦，他認為，認錯、道歉、還錢三項條件，缺一不可。趙少康強調，不是不能特赦陳水扁，但蔡英文應該先跟阿扁協商，確認「認錯、道歉、還錢」三項條件缺一不可，再啟動後續程序。

趙少康也認為，蔡英文恐在520前特赦阿扁的消息，可能是總統府想先看看各界反應，再決定後續如何處理。不過趙少康表示，不管蔡英文劇本怎麼寫，阿扁貪汙的錢必須全部歸還，被查出的11億元都可能只是冰山一角了，更何況如果阿扁被特赦，在海外只凍結沒被沒收的8億元就要全部發還扁家，被查扣的豪宅、鑽石珠寶也會一併解凍，「這些都是民脂民膏，要人民怎麼接受？」

趙少康文末也列出蔡英文8年總統的歷史定位，包括關中天、斷了8個邦交國，把最高法院、大法官、NCC全都換成自己人馬，並諷刺表示，若蔡再無條件特赦阿扁，又留下一個不好的示範，這都是總統制下「贏者全拿」的弊病，總統的意志可以決定國家發展，難以制衡。