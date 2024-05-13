國民黨立委徐巧芯近期風波不斷、遭綠營砲轟，資深媒體人趙少康和戰鬥藍為此召開記者會聲援她。對此，前立委郭正亮認為，趙少康此時的動作是對的，因為綠營已食髓知味，接下來任何藍營人士都可能成為目標，他並預言，萬一徐巧芯真的被打倒，綠營的下個目標，可能就是基隆市長謝國樑。

趙少康今（13）日與「戰鬥藍」民代聚集為徐巧芯加油打氣，無黨籍立委高金素梅也出席，她呼籲準總統賴清德要對相關事件表態，否則這樣的事未來會更氾濫。

中天政論節目《大新聞大爆卦》今（13）日討論徐巧芯相關案件，首先針對她和同黨議員呂家愷的交鋒，郭正亮表示，呂的行為當然會引起徐支持者的反彈，在上綠營節目前，呂也應有所警覺，知道一講到與徐巧芯有矛盾的地方，就會被綠營誇大。郭正亮呼籲呂家愷，應該有所成長，知道政治的生態，「我40歲剛當第一任立委時，也會做一些現在看起來很愚蠢的事」。

郭正亮接著說，此時趙少康和戰鬥藍召開記者會挺徐巧芯的動作是對的，因為徐已變成綠營設定的箭靶，若作為藍營一大戰將的她被打倒，綠營肯定會食髓知味，接下來任何人都可能被針對。郭正亮也預言，若徐巧芯被打倒，接下來就是針對謝國樑，「這必然的嘛」。