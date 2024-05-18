網紅四叉貓申請徐巧芯住處今（18）日的路權，有民眾到徐巧芯住處巷弄響應，「中壢戰神」游智彬則是開著宣傳車來到現場聲援徐巧芯，並開嗆四叉貓及現場民眾，幸好有現場維安警方極力阻隔，才未釀肢體衝突。

網紅四叉貓日前向警方申請徐巧芯住處巷弄18日的路權，轄區松山警分局16日審查核准。警方呼籲參與活動的民眾，尊重當地里民生活的權益，勿有違法或影響交通的行為，警方會秉持行政中立及依法行政的立場，維護公共秩序，保護民眾安全。

徐巧芯16日接受廣播節目《千秋萬事》訪問時表示，她不反對此事，且到她家打卡是很低俗、噁心的事，她幹嘛要阻止，當這些人做的事無法得到認同，她何必要當煞車皮？就讓這些人做吧。

至於對此事是否有因應做法？徐巧芯也預告「一定會有，大家不要覺得我是一個會被霸凌的人」，強調她從來不是吃素的。

今（18）日一早，果然有民眾前往徐巧芯住處巷弄到場響應四叉貓。另外，「中壢戰神」游智彬則是開著宣傳車來到現場聲援徐巧芯，並用擴音器開嗆四叉貓，引發在場民眾不滿，和游智彬互嗆。

現場火藥味越來越濃，幸好有現場維安警方極力勸阻，不讓民眾靠近游智彬宣傳車，才未釀肢體衝突。