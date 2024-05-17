立法院會今藍綠上演全武行，民進黨立委洪申翰指控，就在立法院長韓國瑜宣布，不得攜帶與議事無關的物品之後，國民黨立委徐巧芯突然衝上前，拿出一塊綠色的布，弄成「長繩狀」，試圖捆住王美惠的脖子，非常危險。
今天一早進入議場後，徐巧芯拿出笛子吹奏國歌跟國旗歌，中間不斷破音，一旁的國民黨立委也配合演唱，在投票時徐也以汽笛干擾。直到立法院長韓國瑜宣告議事規則，禁止攜帶違禁品，現場綠委一陣歡呼，場面才可以控制下來。
洪申翰指出，就在韓國瑜宣布，不得攜帶與議事無關的物品之後，徐巧芯突然衝上前，從她的庫洛米包包，拿出一塊綠色的布，弄成「長繩狀」，試圖捆住王美惠的脖子，幸好美惠掙脫。非常危險。
民進黨立委蘇巧慧也還原現場說：徐巧芯真的很過分，很懂怎麼樣侮辱人，激怒人，後來大家罵他為什麼可以帶違禁品，徐巧芯竟把剛剛那塊綠色的布攤開來，對著我們說，我哪有什麼違禁品，這不是你們民進黨最愛的黨旗嗎？然後外加蹂躪、撕扯的動作，就在所有民進黨委員面前。
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