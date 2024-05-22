對於517和521立法院發生的朝野衝突，站在第一線對抗民進黨的國民黨立委謝龍介還原當時戰況。他表示，上週五只有新潮流在衝而已，新潮流拿賴清德一句話「反守為攻」就起乩了。謝龍介直言，衝上主席台又不是在「過火」，唯一的目標就是攻擊韓國瑜，「我怎麼可能讓這種事情發生？」

謝龍介今（22）日在《新聞大白話》表示，5月17日上週五只有新潮流在衝而已，昨天週二為何不衝了？因為其他派系沒有人陪新潮流搞這個。新潮流拿賴清德一句話「反守為攻」就起乩了、就衝了。謝龍介認為，賴清德講「反守為攻」是說在論述上，輸了表決，但是應該要提出為什麼反對，結果卻展現在立法院的對抗。

謝龍介還原當時經過，為何那天會發生衝突？主席台將近175至180公分，最高的地方是200公分，韓國瑜站在那邊。他們在下面推擠都可以理解，要搶主席台麥克風站在上面是搶不到的，必須站在下面才抓得到。

國民黨立委謝龍介21日在立法院院會。（姚志平攝）

因此，謝龍介認為，衝上主席台，又不是在「過火」，唯一的目標，就是攻擊韓國瑜，才可以停止議事。「我怎麼可能讓這種事情發生？」「我負責守護主席，讓你把他幹掉，我們還要混嗎？」

謝龍介披露，國民黨都已經沙盤推演，怎麼可能讓他們攻擊韓國瑜？在下面相互推擠都能忍受，當跳上主席台目的只有一個，就是攻擊韓國瑜。而且全部都是新潮流，他們要展現給賴清德看，可是他們讀得懂賴清德的心嗎？

謝龍介引述賴清德說法，台灣人做出選擇，就是三黨不過半，表示賴已經吞了，所以要怎麼做，絕對不是這樣。上週五其他派系也沒有跟，週二就真正進入議事杯葛，拖延戰術，連民進黨自己的提案都一概反對。

謝龍介直言，也有幾個民進黨委員跟他講，為什麼要弄到這樣？問題出在幾個人，他們都知道！