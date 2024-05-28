立法院國會改革修法今進入終局之戰，國民黨也沙盤推演三讀過後之後可能發生的事。國民黨立委羅智強表示，其中最極端的方法是賴清德總統不簽字公布法律，此舉等同廢了國會，「那台灣的民主大概就結束了，只剩衝總統府一途了，民主真正死亡，是揭竿起義的時候了。」

羅智強今天於議場與國民黨立委張嘉郡直播談三讀過後接下來可能發展，羅智強認為最極端的可能是賴清德拒絕公布三讀法律；根據憲法規定總統收到法律案應於10日內公布，就算總統拒絕公布也會於10日後自動生效，此舉恐有違憲之虞。

羅智強認為這種作法太極端，中共至少還有人大，雖然人大共產黨可以掌控，但賴清德要是拒絕公布法律等同廢掉國會，比人大還不如，他將付出非常大代價，接下來立院法案也不用修、預算也不必審了，國會廢掉民主就死亡了，「在逼大家攻總統府。」

比較可能的是請政院提出覆議案，不過覆議案只要立院表決二分之一通過維持原決議，政院就要接受，但要是政院提覆議案15日內立院逾期未議決，原決議會失效。羅智強指出，走覆議這條路最可能的情況是照現在這樣發生衝突，癱瘓國會，拖過15日讓法案失效，但這點國民黨已經有計畫因應，不會怕覆議。另外一個比較可能的作法就是提出釋憲。

最後一條路則是解散國會，羅智強認為此舉可能性也不高，解散國會的條件必須是立院對政院提不信任案，國民黨又不是笨蛋，不信任案只是給民進黨沒面子而已，羞辱他們的院長他們根本不會痛，幹嘛給民進黨有機會解散國會。

張嘉郡也提醒羅智強，地方上都說民進黨有三大優點，「堅持、不要臉，跟堅持不要臉」；羅智強也說，那確實有可能不信任案會由民進黨自己提出，因為他們現在連自己提的案子都可以反對了，沒有民進黨做不到的事，但不信任案國民黨跟民眾黨都不可能支持；張嘉郡也說，民進黨在台上發言其實都知道自己在說謊，他們還是好意思繼續說謊，「我都替他們感到尷尬。」