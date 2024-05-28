國民黨立委謝龍介（白衣者）協助民進黨立委吳沛憶張貼海報。（圖 / 擷取自中天新聞YouTube）

立法院會今（28）日將繼續審查國會改革法案，國民黨立委謝龍介協助民進黨立委吳沛憶張貼海報的舉動，引發熱議。對此，謝龍介稍早發文還原事發經過，並強調立法院議事本該尊重，不用惡言相向，更不用動手動腳，僵持不下就表決即可。

立法院院會今續審國會改革相關法案，表決大戰前，國民黨立委們揮著黑布，高喊「掀開黑布、反貪腐、查弊案」，而民進黨立委則喊著「沒有討論、不是民主」來反制。然而，謝龍介今在議場協助吳沛憶張貼海報的舉動，成為立院溫馨互動的一幕。

對此，謝龍介今在臉書表示，議場大門一開後，國民黨團很快鞏固主席台，確保立法院長韓國瑜能順利主持議事。謝龍介認為，目前看來是走「文場」，靠標語大戰，在野黨團準備很多，民進黨也有備而來。

針對幫吳沛憶張貼海報一事，謝龍介則提到，當時吳沛憶要貼的時候，蓋到原先國民黨準備的標語，於是他徵得同意後，幫她換個位置貼好，讓雙方的海報標語都能完整呈現，而吳沛憶則主動跟他握手，表達感謝。

謝龍介認為，立法院議事本該如此，大家縱然意見不同，尊重對方表達，不用惡言相向，更不用動手動腳，若僵持不下就表決，多數尊重少數，也請少數服從多數。