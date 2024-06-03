立法院日前審議國會改革法案，場內外都有抗議聲浪，網上還流傳「藍白立委最可能被罷免名單」，但「綠委最可能被罷免排行榜」也引熱議。分析認為，因對手分裂而當選的台北市立委吳思瑤、吳沛憶都相當危險。粉專「台灣的真相」認為，第一輪罷免對象首推宜蘭立委陳俊宇 ，其餘則以翻盤機率高者優先，在野到72席還能提案罷免總統賴清德。而粉專「不演了新聞台」則強調，藍營現在就應該開始規劃罷免吳思瑤。

作家「漂浪島嶼」1日發文強調，罷免不能只算罷免成功率，要就算出罷免翻盤率，罷免成功率高，罷免後還能改選翻盤的選區，罷免才有意義。

台灣的真相進一步指出，目前藍白兩黨立委合計有60席，透過罷免民進黨立委來增加12席藍白立委，而後達到提案罷免總統的72席門檻。接著經過全民過半投票通過，就能成功罷免掉剛上台就註定因為「鬥雞性格、務實台獨」，成為失敗總統，將給台灣帶來凶險與專制的賴清德。

台灣的真相提到，第一輪罷免對象首推宜蘭立委陳俊宇：藍白聯手罷免這名形象不佳、與前立委陳歐珀有親戚關係、宜蘭地方民代出身的立委。

其餘罷免名單，則參考漂浪島嶼所說，要以「翻盤機率高」者優先，能夠帶來改變才會吸引民眾進行投票。

不演了新聞台則表示，不用管綠的，藍加白才是關鍵。不用試圖跟氣瘋的塔綠班溝通，鞏固自己年初當選的票，讓支持者覺得你值得，願意為你挺身辯護，站出來再投反對罷免一票，最好防線滴水不漏，不戰就能屈罷免之兵，是唯一重要的事。

「然後，藍營現在就應該開始規劃，罷免吳思瑤！」不演了新聞台直言，不用備多力分，不用貪功冒進，就鎖定吳思瑤罷免，什麼都不必多說。