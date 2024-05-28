【立院表決戰】綠營喊國會改革法三讀將提釋憲 謝龍介舉「4例」反酸：荒謬 @ChinaTimes

立法院會最快今（28日）可望三讀通過國會改革法案。國內68位法律學者昨天發表聯合聲明，表示相關議案因程序瑕疵與內容違憲備受爭議，呼籲退回委員會逐條審查。對此，國民黨立委謝龍介質疑，這些學者是為爭取7個大法官缺額，向賴清德總統報名大法官，極力在表態，就看賴清德埋不埋單。

國立大學、私立大學、中央研究院共計68位法律學者發表聯合聲明指出，目前立法院正在進行二讀程序的「國會五法」，因程序瑕疵與內容違憲備受爭議，不但導致國會內部激烈抗爭，社會大眾亦產生疑慮，呼籲立法院應暫停二讀程序，全部退回委員會充分審議。

謝龍介表示，他對此聲明尊重，但因為現在大法官有7個缺額，是不是大家在報名，準備在爭大法官，極力在表態，就看賴清德埋不埋單。

謝龍介認為，「沒有討論，沒有民主」的口號很荒謬，過去民進黨沒收水利會資產有討論嗎？提名大法官時有討論嗎？廢除特偵組有討論嗎？不當黨產條例追殺國民黨有討論嗎？這些都沒有，但他們也沒有說這樣就不是民主。

謝龍介強調，只要是憲法保障的權益，政黨、委員、行政院要申請釋憲或是政治攻防，他們都給予尊重。