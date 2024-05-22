韓國瑜凌晨曝心聲破萬人按讚！ 「下班吃一碗稀飯」照片曝光 @ChinaTimes

立法院院會21日續審國會改革草案，由於民進黨使出拖延戰術，並號召場外動員，立院昨再次挑燈夜戰至12點，草案審查進度仍如牛步。立法院長韓國瑜凌晨1點發文說「剛剛到家」，配上下班後簡單吃的一碗稀飯，臉上疲倦難已遮掩。截至今（22）日上午8時40分，吸引6.8萬人點讚，許多網友也留言加油。

立法院昨挑燈夜戰續審國會改革法案，韓國瑜在晚間11時46分宣布散會，但在民進黨拖延戰術及場外群眾影響下，草案審查仍未完成，預計24日、28日院會將繼續審查。

韓國瑜今日清晨1點在臉書發文，「剛剛到家，下班後去吃了一碗稀飯，明天又是要努力工作的一天，大家辛苦了，晚安」，並配上自己下班後去吃稀飯的照片，神色相當疲倦。

國民黨立委陳菁徽、洪孟楷、萬美玲、鄭正鈐等藍營民代都留言說，「院長辛苦了！」「韓院長您辛苦了！令人尊敬的身影」、「感謝院長的帶領大家，您辛苦了」、「院長辛苦了！這兩次的院會需要很強大的心智」。許多網友也留言說：「辛苦了」。韓國瑜也留言回覆:「各位好朋友早點休息」、「注意安全第一」。