行政院長卓榮泰今天中午拜會立法院長韓國瑜，隨即到花蓮視察災後重進工作，他在花蓮接受媒體詢問有關拜會內容，卓榮泰強調拜託韓院長支持「打詐4法」，也跟韓院長表達立法院、行政院都各有責任，拜託韓院長跟立院同仁拜託，他在5月31日赴立法院施政報告能順利，不要有任何插曲，更不要「失去了和氣」，韓國瑜欣然答應。

卓榮泰受訪表示，今天拜會立法院長韓國瑜與江啟臣副院長，表達新內閣團隊沒有蜜月期，面對國人關心的問題，將以行動創新內閣就定位，也跟韓國瑜表達把福國利民的法案政策放在最優先，有爭議的希望盡量擺在一邊，讓國人可以看到一個有效率的國會，看到一個互動良好的行政、立法兩院。

卓榮泰說，特別拜託韓院長，行政院在上兩週已送出「打詐4法」的修法和立法，希望拜託立法院儘速完成。

卓榮泰提及，昨天台中捷運事件，見義勇為的「長髮哥」勇敢身負重傷制止不幸事件擴大，但卻出現詐騙集團、宵小之徒，利用他受傷行騙，「我非常無法接受，甚至是深惡痛絕」。全國人民對於詐騙集團的囂張狂妄，到此應該要做很斷然的處置，也已指示警政署主動偵辦此事，

卓榮泰說：「真的要讓想詐騙的人不敢再亂來，想騙的人不敢騙，騙了以後會被抓，騙到手了，我要讓你不能花，讓全國人民能夠安心。」

另外，媒體問立法院改革法案藐視國會罪、調查權等引發朝野爭辯，通過後閣員權益恐怕受到影響，行政院是否可能提覆議？卓榮泰說拜會過程還是向韓院長表達行政院希望能夠用誠意溝通、人民優先，來進行兩院妥善合理的互動，也希望互相包容、互相尊重，也希望行政院所依據的法律是在國會裡面經過程序正義所給的指引。

他也特別請韓國瑜能跟立法院同仁拜託一件事情，他於5月31日到立法院施政報告，希望能夠順利，千千萬萬不要有任何的插曲發生，不要失去了和氣，韓國瑜也欣然地答應，希望讓人民看到立法、行政兩院良善的互動。