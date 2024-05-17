為了力拚國會改革五法在520前闖關三讀，藍綠白今（17）日皆甲動，立法院將上演表決大戰，上午7點進場時爆發第一波衝突後，藍、白委守住主席台，暫時休兵。而國民黨立委徐巧芯則拿出武器「直笛」，魔音傳腦；藍委羅廷瑋也大酸民進黨立委邱議瑩「長輩謝謝關心，先關心你弟弟」，讓邱當場怒嗆「猴死囡仔」。
立法院今上演韓國瑜上任院長以來首場表決大戰，藍綠白三黨都甲動，在７點搶進議場的第一波攻防後，藍、白委佔領主席台。《中時新聞網》透過直播提供最新現場狀況。
國民黨立委徐巧芯也拿出直笛，在一旁認真吹起國歌和國旗歌，用魔音傳腦對抗民進黨團，甚至還一度掏出汽笛，打斷綠委嗆聲，讓現場變得相當熱鬧，不過徐巧芯充滿感情但不斷破音的音樂聲，也讓現場互罵的立委數度沈默。
羅廷瑋在佔住秘書長位置後，時與台下的民進黨立委對嗆，還直接對弟弟捲入私菸案後還升官的民進黨立委邱議瑩嗆說，「不要讓家人有特權啦」。邱議瑩則怒到要旁邊藍委「管好你的小弟弟」，羅再回嗆「關心你弟弟、長輩謝謝你的關心」，邱議瑩原已經要轉身離開，但一聽到「長輩」又被激怒，回頭怒罵「猴死囡仔」，兩人又爆發口角。
這時國民黨立委王鴻薇也加入戰局，一起回嗆邱議瑩，甚至還在主席台上作勢嘲諷「你上來阿」。還能聽到一場另一邊不斷傳來徐巧芯的汽笛、直笛聲，場面混亂。
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