網紅四叉貓（劉宇）今（15日）凌晨在臉書分享「半夜小八卦」，爆料某位「芯聞台」（新聞台）主持人利用裝醉的方式約女生滾床單，狂虧：「太扯了吧，有夠愛演的」；雖然他未指名道姓，但用文字巧妙提供線索，已勾起網友的好奇心。

四叉貓在文中表示，有位女孩子跟他爆料，某位愛約炮的新聞台主持人，有次只不過喝了250ml的矮鋁罐啤酒，就說自己喝醉，倒在女生的身上磨蹭。

四叉貓爆料某新聞台主持人的約砲手法。（示意圖:shutterstock/達志）

四叉貓聽完簡直不敢相信，吐槽該主持人：「太扯了吧，有夠愛演的，裝茫騙ㄆ（炮）這招我十年前就不想用了耶。」雖然四叉貓沒有公布當事者的名字，但利用關鍵字偷偷暗示對方的身分，讓部分網友聯想到某位主持人，紛紛留言：「一小罐就不演了」、「生肖屬豬嗎？」，甚至貼出舊新聞連結，討論度不低。

四叉貓的臉書全文。（圖／臉書@四叉貓。劉宇（滾動））

四叉貓日前寄出申請國民黨立委徐巧芯家樓下的路權申請書，理由為「知名Youtube網紅拍片」，14日發文透露申請通過；對此，徐巧芯回應：「依法申請的路權，歡迎！」

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