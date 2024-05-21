中天新聞「築夢成真操之在己-主播職人系列」講座持續巡迴全台，今（21）日中天人氣節目《老Z調查線》主持人周寬展偕同主播孫怡琳前進彰化大葉大學，周寬展破題就提到職涯規劃的重要性：「我在聯考時，只想著朝自己擅長的科系去選填，所以也不知道唸完要做什麼，直到導師對我說『你長這麼高，應該很適合跑新聞』，我才驚訝居然有新聞系！」

當年周寬展的成績相當優異，同時考上台大地理系、政大新聞系和成大外文系，但父母其實不希望他選擇新聞這條路：「他們覺得當老師才是鐵飯碗，當記者是要餓死嗎？結果我大一那年，就爆發教師大遊行。」正因為自己對職涯迷惘過，因此他很了解學生需要什麼：「他們需要真實經歷的故事，像我們這樣飽受社會摧殘的人來分享，不僅可以將磨難幽默化，還能給他們帶來重要的啟發與選擇。」

許多年輕人都愛看《老Z調查線》，周寬展則分享締造破億流量的背後其實有不少辛酸事：「中天關台，身為一個主管，自然要提前思考困境來臨，該怎麼繼續往前走，而在這之前就有規劃專題的經驗，也看了許多刑案的節目，因此心中早早有底，這是我們存續經營的重要方向。」但要同時經營頻道，還要奔波於社會案件，時間根本不夠用：「從事新聞工作很容易與家庭有衝突，也曾因此跟太太有幾次不愉快的討論，到底要當個認真的記者？還是負責任的丈夫？」周寬展也聊到現今短影音當道，如何讓作品內容更多元豐富，增廣見聞也是必要條件：「現在的網路讓人有『已經認識世界』的錯覺，所以當你遇上狀況，表示你經驗不夠、見識不足，不妨給自己一趟旅行或脫離舒適圈的體驗，或者跟你不想打交道的人聊聊，因為這些跟你邏輯牴觸的人，或許能輕易打開你的視野。」

中天主播孫怡琳則認為在職場上抗壓性很重要：「畢業後剛好看到中天新聞部的國際中心在徵編譯，入職半年後，公司舉辦主播徵選，我很幸運地通過。」只是要站上主播台，並沒有想像中那麼容易，孫怡琳經歷了半年的高壓訓練，讓她一度懷疑人生：「看著其他通過徵選的人，陸續上鏡頭播報，我曾經懷疑是不是自己還不夠好，於是我更努力學習，在得知自己第一次播報的日期時，我真的非常開心，也覺得那半年的努力與辛苦，非常值得！」她也藉此勉勵在場聆聽的學生們：「我們都聽過『機會是留給準備好的人』這句話，但我認為機會也是留給有勇氣的人，要有勇氣踏出舒適圈、面對挑戰，你絕對比你想像中的更厲害、更有能力，所以千萬不要被自己現在所讀的科系框住。」5月29日中天新聞「築夢成真操之在己-主播職人系列」講座則將前進高雄文藻外語大學。