蔡英文總統是否在520前特赦前總統陳水扁，成為政壇關注焦點。總統府則回應，現階段立場仍是希望陳前總統獲得妥善的健康照顧，並依相關法律規範辦理。根據《TVBS》10日公布最新民調顯示，有高達48%民眾不支持特赦。對此，前立委郭正亮11日就表示，「就從現實面來講，如果真的特赦阿扁4個案子，他會陷入另外一種困境，因為他保外就醫的原因就不見了」，引發討論。

郭正亮11日在政論節目《新聞大白話》中表示，「陳水扁的問題，我坦言目前傳出來是真的，就蔡英文真的要處理，陳水扁的意思是他根本就不認為他有罪，所以外界就會有一種聲音就是說你都沒有道歉、沒有自認有錯，這樣如何請求社會的原諒？」郭正亮更拿出TVBS的民調指出，「比如說T台出來的民調48％是反對，贊成的只有22％，就可以看出那個差異」。

郭正亮直言，「就從現實面來講，如果真的特赦阿扁4個案子，他會陷入另外一種困境，因為他保外就醫的原因就不見了，這4個最後如果赦免，保外就醫就同時停止，另外的6個案子人家就會開始問說要不要開庭？如果再用身體健康的理由說沒辦法出庭，你認為這個社會能接受嗎？」

郭正亮最後也擔憂，「如果未來那6個案子要開庭，你要不要出庭？這還可能有罪，那新一個輪迴又開始」。