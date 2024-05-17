520將屆，總統蔡英文今（17）日上午出席「總統府歡送會」時向府內同仁致謝並表示，與團隊一起創造許多第一次，為人民提供更好的服務，也和台灣人民共同寫下歷史，促進國家整體發展，對比八年前，「已經留下一個更好的台灣」。如果要留下一句話給台灣，她希望，「台灣是團結的台灣」，未來，她會繼續在不同的角色上，跟大家並肩前行。

副總統賴清德致詞時表示，蔡英文已點亮台灣，交出一張漂亮成績單，在她任內，台灣股市大幅成長1.6倍，年均經濟成長率也在全國人民共同努力下超過3.1％，位居亞洲四小龍第一名。而蔡英文受訪提到還有四項未完成議程，包括兩岸和平永續、與民主國家持續合作、解決年輕人住房壓力及勞保基金議題等，賴清德說，未來新政府會繼續接手。

今天總統府舉辦歡送會，為總統蔡英文，祕書長林佳龍、副祕黃重諺等人送行。蔡英文致詞時表示，總統府同仁，不論是從2016年她一上任就在這裡工作，或是從2020年以後，才來到這裡工作的同仁，「平常都已經聽我講了很多稿子」。最近她很多行程都是最後一次，所以很多人都來跟她合照，留下一起打拚的回憶，今天也是她最後一次在總統府跟大家說話及合照。

蔡英文說，最應該說謝謝的人是她。真的非常謝謝大家，8年前她擔負起人民的期待和託付，也帶著許多改革信念，走進總統府。這8年來，我們共同經歷無數挑戰和考驗，也見證台灣的進步和改變。

她提到，有最後一次，就有第一次。像是在總統府召開第一次原轉會，在大家的努力下，在她第一任就職後4個月，就打開總統府的門，讓民眾在每週一到五上午，都可以來總統府參觀，真正實踐「人民的總統府」，讓更多人感受到民主的珍貴。

大家都記得各種大大小小的專案。她說，像是第一次舉辦「台灣英雄凱旋派對」，整個總統府都動起來，為台灣奧運英雄喝采，共同慶祝榮耀時刻。還有「來去總統府住一晚」，也是破天荒地讓國外網紅入住總統府，向全世界宣傳台灣的美好。

蔡英文表示，我們也和行政團隊一起，努力推動產業升級、穩定經濟；也用心建設台灣，提升台灣競爭力，讓台灣在全球經濟和繁榮中扮演關鍵角色，更為下一代打下堅實的發展基礎。還有，我們也讓彩虹劃過總統府上空，完成婚姻平權，讓愛、尊重與包容扎根在這塊土地上。

謝謝大家一起創造許多第一次，為人民提供更好的服務，也和台灣人民共同寫下歷史，促進國家整體發展。蔡英文強調，對比8年前，已經留下一個更好的台灣。如果要留下一句話給台灣，她會說，「希望台灣是團結的台灣」，我們要對自己有信心，只要對國家好的事情，在我們通力合作之下，一定都可以完成。過去8年是如此，未來的日子更是如此。

蔡英文說，再過幾天，站在這個講台的人，就不再是她，以後她講話也不用讀稿機了，大家就有機會感受到不一樣的蔡英文。相信未來在賴清德總統和蕭美琴副總統領導之下，一定會跟大家一起拚到底，成就更多美好且令人驕傲的里程碑。未來，她會繼續在不同的角色上，跟大家並肩前行。

而一開始，賴清德致詞時表示，他要代表總統府同仁及台灣社會衷心感謝蔡總統8年來戮力從公，為國為民、功在國家。這段時間大家應該都發現，蔡總統隨時都掛著燦爛的笑容，因為8年的辛苦工作即將結束，能卸下重責大任，重新擁有自由自在的生活。

他指出，在國際上，面對COVID-19百年大疫、中美貿易戰衝擊、俄烏戰爭影響及中國持續打壓等嚴峻情勢，蔡總統領導台灣乘風破浪，不僅讓國際社會看見並肯定台灣，也讓台灣走上國際舞台的中心。

在國內議題方面，賴清德提到，2016年蔡總統上任時，面臨許多燙手山芋般的沉痾，諸如年金改革、性別平權、經濟轉型、能源轉型、轉型正義及軍事改革等，蔡總統都逐一化解，贏得國際社會的肯定與支持。

他說，蔡總統任期內，台灣股市大幅成長，年均經濟成長率也在全國人民共同努力下超過3.1％，位居亞洲四小龍第一名。此外，蔡總統一直認為經濟果實應該全民共享，8年來，持續調升勞工基本薪資並為軍公教加薪。

他非常榮幸也很感謝蔡總統在執政期間給他一起努力的機會，他從旁學習很多。蔡總統最近接受媒體專訪時，提到還有四項未完成的議程，包括兩岸的和平永續、與民主國家持續合作、解決年輕人住房壓力及勞保基金議題等，未來新政府也會繼續接手。

賴清德說，蔡英文已點亮台灣，交出一張漂亮的成績單，他期盼未來帶領新團隊一起努力，讓台灣在國際舞台更加綻放光芒。他並感謝林佳龍，在去年1月接任總統府秘書長職務，協助蔡總統處理府內事務，表現非常傑出。未來，林佳龍即將到外交部就任，面對新的挑戰。他要代表同仁感謝林過去一年多的服務，也祝福他未來工作順利成功。

最後，賴清德祝福蔡總統未來生活自由自在，未來國家仍需要蔡總統繼續關心國政，並協助新的政府，讓國家能走得更穩、更遠，人民過更好的生活。賴清德代表呈贈蔡英文台灣香樟木鋼筆及照片集錦，並致贈林佳龍即可拍復古紙相機及照片集錦。包括副秘書長黃重諺及張惇涵等均出席是項活動。