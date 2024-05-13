屏東適逢芒果產季，為拓增銷售管道、提高收寄量能及加快宅配效率，屏東縣政府與中華郵政合作，13日舉辦「關懷農產行銷-屏東愛文芒果」記者會，結合虛、實通路資源，推出電商平台「i郵購」網站，縣長周春米大力推廣，邀請全國鄉親好朋友們手刀訂購支持屏東愛文芒果，將枋山的初夏絕美風味帶回家。

屏東縣長周春米、立法委員徐富癸、中華郵政公司董事長吳宏謀、枋山地區農會理事長戴正一、芒果農民代表盧旺昇等人，今日齊聚屏東縣政府，見證屏東縣政府與中華郵政共同關懷農業，攜手協助在地農產運銷的成功案例。

吳宏謀（前排右三）、周春米（前排中）聯手行銷枋山芒果。（圖片來源：屏東縣政府提供）

周春米表示，2021年枋山芒果受新冠肺炎疫情影響，造成許多銷售通路受阻，在地芒果產業大受衝擊，當時郵政系統成為農民的靠山，在枋山設立集貨場，讓農友在第一時間將最新鮮的芒果送到集貨場，協助農民渡過難關，今年再度攜手合作，透過「i郵購」網站及中郵輸送系統，讓新鮮香甜的屏東芒果，更便利且迅速地送到全國民眾手中。

吳宏謀表示，感謝縣府團隊給予郵政相當多幫助，今年度中華郵政也與中興大學產學合作，在農產品的檢驗、行銷包裝相互配合，枋山芒果即為一成功案例，透過郵政虛實通路資源，開拓網路銷售通路、提高芒果收寄量能並加快配送效率。

縣府農業處表示，愛文芒果是屏東縣重要的夏季果品，目前已有約4200公頃，位居全臺第2大產區，屏東日照長、土壤氣候適宜，加上農民精湛種植技術，每年4月底開始，就是品嚐屏東愛文芒果的好時機，吹海風長大的芒果，果實香氣濃郁，口感細緻不軟爛，香甜可口，鮮食或製成飲品、甜品及冰品都很適合，加上精美包裝，成為外銷主力果品。