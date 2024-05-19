炎炎夏日是芒果盛產季節，鮮甜橙黃甜中帶酸，恰到好處的滋味讓人光用想像的就無法招架。位於台南市山上區的明德外役監因得天獨厚的地理位置加上充足的日照，意外成為栽種愛文芒果的風水寶地，外役監也規劃一系列的芒果銷售計畫，不僅創造商機，也替曾犯下過錯的收容人鋪出一條「新生大道」。

有著深紅色表皮的愛文芒果，在陽光的照耀下彷彿紅寶石般閃閃發光，沿著果核切開，香甜的汁液緩緩從切面滲出，因纖維細少，口感上更細緻綿密，皮薄肉多，是外役監首屈一指的超人氣商品。

不過2023年夏天外役監的芒果產量意外爆增，破萬顆的芒果數量一時難以銷完，又因天熱難以保存，外役監同仁集思廣益，將銷不完的芒果與民間食品工廠合作，破天荒推出芒果冰淇淋，這個創意行銷點子直接讓外役監狠賺百萬元。

外役監突發奇想，將新鮮芒果做成酸甜美味的冰淇淋，綿密口感讓人欲罷不能。（圖／矯正署提供）

「在這裡找回了我心中的平靜。」過去曾因侵占罪被判刑的楊姓收容人來到外役監後，被分發到芒果組進行栽種作業。對農業一竅不通的楊男只能先硬著頭皮從最基本的剪枝、除草做起，在新芽露頭後，便開始抓緊時間進行農藥噴灑與施肥，過程相當繁瑣。等待果實逐漸熟成後還必須一顆一顆的細心套袋，降低蟲咬的機率與農藥的使用。

楊男坦言，芒果的種植比想像中更需要耐心，突如其來的暴雨都有可能影響到收成，看著果實日益壯碩，也讓楊男開始對大自然的奇妙產生敬畏，更讓他深刻意識到以往汲汲營營追求眼前執著的荒謬。

明德外役監副典獄長江振亨認為，從種植到結果，收容人們能在漫長且細節的過程中，找到自己存在的價值與定位，甚至所有售出後的所得扣掉成本後，會提撥6成作為收容人的勞作金，其中的百分之10則作為被害者補償金。

「我們像收容人的中途之家，希望能給他們家庭的力量。」江振亨透露，許多收容人背後都有許多故事值得深省，在外役監裡的相處比起上對下的威權管理，更像是互相陪伴，一步一腳印引導收容人面對過錯及懺悔，重新審視自己的價值，就像原本可能因滯銷而腐爛的芒果變身為沁涼冰淇淋般再獲新生。

3皮薄肉多且多汁的愛文芒果，是明德外役監的超人氣產品。（圖／矯正署提供）

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