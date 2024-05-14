法務部矯正署明德外役監受刑人方青山，11日返家探視，應在昨天（13日）下午1點收假，卻未依規定時間返監，獄方緊急通報，刑事局也已發佈布查緝專刊全力圍捕，而這也是明德外役監前年8月受刑人林信吾逾假未歸，並犯下殺警案後，第2位脫逃的受刑人。

明德外役監目前收容278位受刑人，獄方指出，移至外役監執行的受刑人如無違規風險，符合規定均可申請返家探視，依照不同刑期而有不同申請規範，通常剛進來的受刑人是3個月申請1次返家，後來變成2個月1次，最後是1個月可申請1次。

觸犯偽造有價證券罪的26歲男子方青山，被判刑9年9個月，2020年10月入矯正機關執行，2022年12月依外役監條例遴選規定，移至台南山上區的明德外役監執行，此次是他在外役監第3度返家（台中市）探視。獄方表示，方男最近一次是3月申請返家，逾時6分鐘，但還是有返監。

明德外役監表示，前年殺警凶嫌林信吾脫逃後，引發關注，為避免再有類似事件發生，提高受刑人返家向警方報到的密度，即受刑人返家前由監所提供證明文件，返家期間必須每天向轄區警方報到。

明德外役監強調，方男此次返家也有配合規定，但為何最後一天沒返監，目前因為人還下落不明，持續由檢警協尋，屆時才能釐清案情。