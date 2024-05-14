明德外役監受刑人方青山本月11日返家探視，應於13日下午1點收假，卻未依規定時間返監，經發布查緝專刊，警方全力圍捕，今天（14日）下午已在台中一家網咖內逮到人。據了解，明德外役監去年底試辦讓返家探視受刑人戴電子手環監控，方男這次也有戴電子手環，但手環遭破壞棄置，人則藏身台中潭子網咖。

明德外役監表示，方男此次為第3度返家戰探視，卻逾假未歸，台中地檢署及台南地檢署昨天以準脫逃罪發布通緝，刑事警察局也在官網公布重要緊急查緝專案，很感謝警方積極緝捕，順利將人逮回。

明德外役監去年底開始試辦電子手環，這是法務部因應受刑人脫逃事件，透過讓返家探視的受刑人戴上「電子手環」，可即時定位追蹤。獄方表示，原則上受刑人返家探視都要戴電子手環，但目前還在試辦階段，以方男來說，最後掌握到的定位，跟他被捕的位置不同，警方也確實先找到手環、才找到人，可知電子手環遭到破壞後棄置。