台南明德外役監受刑人方青山，11日返家探視，應於昨天（13日）下午1點收假，卻未依規定時間返監，刑事局發布查緝專刊全力圍捕，專案小組調閱監視器循線追查，發現方男上午搭乘台鐵列車在台中潭子站下車，隨即擴大搜索，今天（14日）下午2時許左右，在潭子1家網咖逮捕方嫌。

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因偽造有價證券遭判刑9年9月的26歲男子方青山，2020年10月入矯正機關執行，2022年12月依外役監條例遴選規定，移至台南山上區的明德外役監執行，獄方表示，這次是方男在外役監第3次返回戶籍地台中市探親，最近一次是3月申請返家，逾時6分鐘，但還是有返監。

檢警成立專案小組全力追查，調查發現方男昨天搭乘列車抵達台南後，不知原因卸除電子腳鐐，上午掌握方男在潭子火車站下車，專案小組旋即趕赴潭子擴大搜尋，下午2點半左右在潭子區1家網咖逮捕方男，將帶回台南偵訊釐清逃逸原因。