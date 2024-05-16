北市一名蔡姓男子與網友A女，2人於2022年11月5日晚間10時50分許至「WA-SHU」酒吧飲酒，豈料，蔡竟突然咬女方手臂，還要求送女方回家，在計程車上稱「妳不喜歡我嗎？為什麼不跟我回家、不跟我做愛」甚至強摟襲胸，還尾隨女方想知道其住處。台北地院依傷害、強制、侵入住居等罪，判處應執行拘役80日，得易科罰金，而強制猥褻罪判處有期徒刑8月。可上訴。

判決指出，蔡男在同日晚間11時56分許，在酒吧吧檯前，突然咬A女右上手臂，致A女受有右上肢瘀傷。接著，A女表示欲返回自家住處之際，蔡男表示順道送其返家，2人遂於翌日凌晨0時許，一同搭乘計程車離去。

蔡男及A女分別坐在計程車後座右側及左側，途中蔡男向A女稱：「妳不喜歡我嗎？為什麼不跟我回家、不跟我做愛」等語，並強行摟住A女，以其右手掌心包覆A女左側胸部，A女則大聲制止，並以手腳抗拒掙脫，A女因此受有前胸瘀傷、右下肢瘀傷、左上、下肢瘀傷及雙前臂背側擦傷。

之後，於6日凌晨0時20分許，計程車抵達臺北市大同區A女住處的大樓前方，蔡男尾隨A女下車後，竟徒手拉住A女的手，阻止A女離去。

經A女將蔡男的手甩開後，蔡男未得A之同意，尾隨A女而侵入與A女住處直接相連通的大樓1樓梯廳，因A女不欲讓蔡男知悉其所住樓層，遂走出至本案大樓前方，蔡男亦跟隨之，後因A女報警處理，經警員到場處理，要求蔡男離開，其始離去。

法院傳喚證人王姓計程車司機作證及調查其他證據，認定本案事證明確，蔡男犯行堪以認定，應依法論科。蔡男犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。

法院指出，爰以行為人的責任為基礎，審酌蔡男在酒吧咬傷A女，復為逞一己私慾，在計程車內對A女為強制猥褻行為，未能尊重他人之性自主決定權，足見其法紀觀念淡薄，亦使A女身心受創，又2人下車後，蔡男徒手拉住A女之手，阻止A女離去，並尾隨A女侵入大樓1樓梯廳，亦侵害A女之自由權益，且已嚴重危害社會安全，所為均屬不該。

不過，他坦承強制及侵入住宅犯行，且並無前科，其素行尚可，復參酌A女就本案請求法院從重量刑意見，依傷害罪判處拘役10日；強制猥褻罪判處8月；強制罪處拘役30日；侵入住宅罪處拘役50日，拘役部分，應執行拘役80日，得易科罰金。