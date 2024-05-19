高雄市鳥松神農路、同富街口19日發生一起自撞車禍，一輛往大寮方向的BMW左前車頭突撞上分隔島後，又撞上同向右側車道的自小客車，接著BMW撞上分隔島，整台車飛到對向車道，再和對向的Toyota RAV4發生撞擊，警消到場將3名傷者送醫，經酒測，BMW吳姓車主酒測值高達0.7mg／l，超過法定標準值，後續將依公共危險罪送辦。

警方表示，今天中午12時許，仁武分局仁美派出所獲報鳥松區神農路與同富街口發生交通事故，員警馳援現場，經瞭解60歲吳男駕駛自小客車沿鳥松區神農路內側快車道往大寮方向行駛，行車途中左前車頭不慎撞及方向島後，車身右偏與同向41歲劉男駕駛的自小客車發生擦撞，致吳男車輛向左偏撞及路中分向島至對向車道，與50歲饒男駕駛之自小客車車頭發生碰撞。

駕駛吳男經實施酒測值為0.7mg／l，其他駕駛為0。警方現場實施交通管制疏導，已通報清潔隊、養工處到場處置完畢。現場駕駛劉男無傷、吳男和饒男及其同行乘客林女均意識清楚無大礙，由119送醫救護傷口，詳細肇事原因仍待進一步釐清。