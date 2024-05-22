高雄市沿海路因大型車多，大小車禍頻傳，如日前1名17歲少女騎機車疑因閃避違停車輛，外切車道時遭後方大卡車輾斃。轄區小港分局說，從20日開始，針對小港區主要路段，展開為期1個月的「取締違規大型車」專案勤務。

高雄市小港區沿海一、二、三路段，大車多機車族也多，車流量大，大小車禍頻傳，且捷運站出口也在沿海路上，如有貪圖方便違停等接送，或是下車買東西，意外就容易發生，不少機車騎士行經此路段，都要小心再小心。

為遏止大型車交通違規與減少交通意外事故發生，小港分局依據交通意外事故統計分析轄內大型車輛違規行駛路線，及各項交通違規態樣與熱時熱點，針對「闖紅燈」「超載」、「超速」、「行駛管制區」、「紅線臨停」、「未依規定裝設行車視野輔助系統」等違規行為，於20日起連續1個月派員在中山四路及沿海一、二、三路段、漢民路、中林路、金鋁街等路段，實施「取締違規大型車」專案勤務。

警方表示，今年度至今共取締1587件，違規型態以違規停車499件、違反管制路線385件、超載、超長74件、貨物捆綁未牢固48件、未加裝行車視野輔助系統21件、超速23件、闖紅燈104件。其實不論大小車或是機車，均得遵守交通規則，安全保持距離，地方心聲也盼，不僅只有警方加強取締，相關單位應針對該路段提出解決方案，別讓憾事再次發生。