端午節將至，五花八門的粽子已在市面爭艷，但大多數人並不知道苗栗看守所也有便宜又美味的「客家肉粽」可選購，簡單樸實的餡料體現了客家人勤儉的美德，簡單的口味卻意外成了吃過的饕客們心中最難忘的記憶。

有別於傳統粄粽的Q彈口感，苗栗看守所的客家肉粽粒粒分明，每顆糯米的香味都飄出淡淡的醬香，從備料到炒料都十分講究，不僅特別嚴選肥瘦相間的後腿肉，還加入紅蔥頭爆香，並依序加入當地的時令食材：蝦米、花生、香菇等，每一口都能嚐到食材的純粹與原味。

「我們的客家粽會那麼香是因為有秘密武器。」苗栗看守所作業科科長陳怡龍驕傲地說秘密配方就是他們自產的「壺底油」，使用非基改黑豆，利用陶甕及古法的乾式製程完成釀造，自然熟成4個月後集結每一壺的壺底精華才完成，相當費工費時，而每一次的拌炒都會加入少許壺底油提味，增添醇香回甘風味。

苗栗看守所出名的不只是客家肉粽，手工釀製的壺底油也是首屈一指的伴手禮。（圖／矯正署提供）

苗栗看守所的郭姓收容人坦言，自己因年少輕狂而不慎犯下毒品與竊盜罪，服刑期間被分派到食品工場，逐漸在製作產品及與其他受刑人分工合作的過程中，學到許多技巧及磨練，雖然也曾一度十分沮喪甚至想放棄，不過隨著時間的推移，郭男逐漸掌握到節奏，並從中獲得成就感，希望出獄後能利用製作醬油的一技之長，重新出發。

不只苗栗，桃園女監也有推出芳香手工皂（薰衣草、金盞花、艾草），簡約的外型及溫暖的香味讓人愛不釋手，但因製作過程繁瑣，需要研究配方的比例調配，因此能製作手工皂的收容人必須經過精挑細選，而「細心」及「耐心」則是最重要的標配特質。

「唯有我們給機會，他們才有重生的希望。」陳怡龍分享經驗表示，許多收容人犯罪的背後原因，是因為過去在成長背景曾遭遇缺失，以致許多人在進入看守所後非常懊悔，看守所僅能盡其所能協助教化收容人，並提供各種製作機會讓收容人們能找到自己的位置，並在離開後走出自己的新生大道。

桃園女監推出細膩芳香的手工皂，作法特殊且講究。（圖／矯正署提供）

更多 CTWANT 報導