法務部矯正署苗栗少年觀護所於5月2日盛大舉辦收容少年母親節面對面懇親活動。（苗栗看守所提供／謝明俊苗栗傳真）

溫馨的五月又到來，為了讓收容少年對母親或其家長表達感恩機會，法務部矯正署苗栗少年觀護所於5月2日盛大舉辦收容少年母親節面對面懇親活動，苗所勉勵所內收容少年未來應體會家人的支持、關懷、犧牲奉獻，更加積極向上，重新奮發振作，將來成為對家庭、對社會有所貢獻的一份子。

這次懇親會結合台灣多元家庭健康促進協會、育達科技大學社工系以及苗栗縣更生陽光人本關懷協會等機構團體，共同舉辦少年家庭支持親職教育。另外，所方還籌劃活動關卡讓少年與家屬同樂，透過活動讓少年說出內心想說的話，增進雙方親情交流，家屬感受深刻，中午現場有苑裡東里家風提供飲料、點心及美味午餐，為母親節懇親活動譜出不一樣的樂章。

活動中，苗栗看守所長黃正勇親送康乃馨給與會的家屬及工作人員，表示少年是國家、社會未來的基石，更需要家庭及社會的關心，才能提升其改過自新之契機，因此透過親職教育及銜接資源，讓少年有改變的動力及歸屬感，仍需要社會大眾的資源共同努力。

法務部矯正署苗栗少年觀護所於5月2日盛大舉辦收容少年母親節面對面懇親活動。（苗栗看守所提供／謝明俊苗栗傳真）

活動並安排苗栗縣更生陽光人本關懷協會理事長陳志光及林園食品副總林宜賢共同帶領少年及家屬們進行傳統客家擂茶，再由少年向家長們奉茶，引導少年們藉機表達藏在心裡羞於啟齒的關愛與愧疚，藉機勉勵少年們要珍惜擁有向上學習的機會，未來人生才能如同茶粉層次豐富且越磨越香。

法務部矯正署苗栗少年觀護所於5月2日盛大舉辦收容少年母親節面對面懇親活動。（苗栗看守所提供／謝明俊苗栗傳真）

最後，少年們合唱一首周杰倫的歌曲「聽媽媽的話」獻給家屬，少年熱情燃炸舞台，讓家屬們瞬間化成熱情粉絲，朝著舞台鼓掌尖叫，讓家長們大讚真的「揪感心」。

法務部矯正署苗栗少年觀護所於5月2日盛大舉辦收容少年母親節面對面懇親活動。（苗栗看守所提供／謝明俊苗栗傳真）

所長黃正勇會後特別致贈感謝狀，感謝參與活動的團體，亦勉勵所內收容少年在經過這次活動後，應體會家人的支持、關懷、犧牲奉獻，更加積極向上，重新奮發振作，將來成為對家庭、對社會有所貢獻的一份子。