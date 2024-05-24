端午佳節將屆，法務部矯正署苗栗看守所推動家庭支持與援助家庭方案，於佳節前夕啟動「及時雨─物資關懷」方案，調查符合低收資格的收容人共2名，另有1名收容人家屬雖未達補助標準，但所方在母親節電話懇親活動時，獲知其家中發生火災，基於人道關懷立場，一併發給苗所製作的客家肉粽及禮券，並連繫雙福社會福利慈善基金會提供白米、麵條、油、鹽及八寶粥等約5千元物資援助。

這項關懷活動是由所方派員至家屬住居所訪視，收容人阿滿（化名） 單身，原與父母同住，因交通過失致死案入所服刑，家庭頓失主要經濟來源，又於今年3月發生火災，遭逢巨變，親屬見到所方人員來探視並發給生活物資，不禁潸然淚下並頻頻道謝。高齡父親感謝所方對其女兒的照顧外，還在端午節前送上物資與關懷，內心萬分感動。

苗栗看守所推動家庭支持與援助家庭方案，於佳節前夕啟動「及時雨─物資關懷」方案，捐助物資給華山孤老。（苗栗看守所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗所人員希望家屬保重身體，不要掛念收容中的女兒，離開時並道聲「保重，端午節快樂」，這項「穿越高牆、關懷弱勢家庭」活動，讓家屬揚起一股暖流，感受苗栗看守所傳達的祝福。

苗所表示，苗所雖然是政府公務機關，但基於善盡社會責任的立場，同時也關注到社會上仍有許多孤獨無依、老邁病苦的高齡老人亟需援助。為此，特別準備了380粒肉粽，透過華山基金會苗栗分站送到這些長者的手中，所長黃正勇表示，希望讓他們在傳統節日中可以感受到社會的溫暖與關懷，透過這次的關懷活動，也能讓在地的弱勢老人們感受到佳節的氣氛，過一個溫馨的端午節。