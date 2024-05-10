左起花蓮縣瑞穗農會總幹事黃盛皇（左）、麻豆農會總幹事孫慈敏（右）為花蓮西瓜的品質背書。（寶智華攝）

花蓮受地震影響，交通不便，嚴重影響農特產品運銷。台南市麻豆區農會特別和花蓮地區農會及企業合作，10日起在農會超市舉辦「花蓮新南向，麻豆讚出來」農產品展售活動，除了運來300個特選花蓮大西瓜，還有壽豐鄉生鮮直送的有機蔬菜、瑞穗蜜香紅茶、富里富麗米…等。

麻豆區農會總幹事孫慈敏、花蓮縣瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇、農業部農糧署副署長姚志旺，10日下午在麻豆農會超市共同為「花蓮新南向，麻豆讚出來」農產品展售活動作宣傳，邀請麻豆區培文國小師生到場，共同品嚐花蓮大西瓜。

左起花蓮縣瑞穗農會總幹事黃盛皇、麻豆農會總幹事孫慈敏及農糧署副署長姚志旺共同促銷花蓮農特產品。（寶智華攝）

黃盛皇說，花蓮西瓜於每年5月至6月中旬收成，約有2成銷售於觀光客，受地震影響，現在幾乎沒有觀光客，西瓜囤積逐漸形成市場壓力，如果要運銷北部市場，一卡車運費要增加1萬多元，增加銷售成本，有如雪上加霜；所幸有麻豆農會適時伸援，首批運銷300個特選花蓮大西瓜以及蜜香紅茶、富麗米、蕎麥麵、甘蔗筍、剝皮辣椒、花蓮薯、紅藜、米乖乖、鯛魚酥等美味食品。

黃盛皇表示，西瓜從台灣南部一路往北收成，現在台南西瓜也近尾聲了，花蓮西瓜向來以「脆中帶砂，甜有多汁」聞名，此時進場，剛好銜接上，相信會受到台南市場歡迎。

黃盛皇說，挑西瓜有幾個小訣竅，瓜蒂捲、瓜尾凹陷、瓜身有光澤，長直條紋路的間距要寬、橫紋則要密，最後輕拍西瓜的聲音輕脆如拍手臂發出的肉聲，這樣的西瓜就一定好吃。本次運銷到台南的，全都經過選瓜師傅挑選蓋章，包脆包甜。

培文國小黃姓學童把西瓜拋起，結果當場失手摔破。（寶智華攝）

黃盛皇現場讓培文國小學童抱西瓜猜重，猜得最準的就送一個大西瓜；第一個男學童抱不動，猜大西瓜有40斤；第二個女童一次就抱起西瓜，贏得滿堂采，她猜有60斤；第三個黃姓學童體格比較壯，不但把西瓜抱高，而且還拋了起來，這一拋可慘，掉下時接不住，大西瓜直接摔成兩半。

農糧署副署長姚志旺當場切西瓜讓培文國小學童品嚐。（寶智華攝）

猜重遊戲也因此直接中斷，黃盛皇當場宣布就直接切西瓜讓學童們分享，學童們開心不已，接過西瓜一口咬下，驚訝直說：「好甜！」也顧不得西瓜汁直直滴，吃完一片再接一片，直呼過癮。

麻豆農會總幹事孫慈敏說，花蓮大西瓜每斤零售23元，每個大西瓜至少都超過30台斤以上，一切開就香氣四溢，品質絕對有保證。