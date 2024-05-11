0403日花蓮大地震造成國立台灣圖書館3樓至6樓書庫及閱覽區消防設備受損，管線破裂漏水嚴重，需全面檢修，部分區域暫停開放至明年3月底，引起外界質疑。近日有台灣圖書館館員在臉書發文，感嘆「應該是那場大地震後全國災情最慘的圖書館」，因積水嚴重，館員在汙水、悶熱與霉味中捨身救書，希望民眾不要責備館員，他們已用盡洪荒之力在復原。

台灣圖書館於地震後已公告，3樓及5至6樓服務型態改變，閱覽區域暫停開放至明年3月31日，公共服務亦暫停受理。部分民眾質疑復原期程太久，影響借書，日前有館員在臉書貼文說明，地震當天天花板上的消防管線因錯位而爆裂，各樓層分區彷彿瀑布般落水，為了防止積水區感電故必須斷電，從此之後，館員便在不停的餘震、汙水、悶熱與霉味之中捨身救書。

這位館員也請民眾不要因為暫時閉館借不到書而責罵，因為這1個多月來，館內人員們都流著淚和汗，用盡洪荒之力在復原。

台灣圖書館表示，如復原工作提早完成即提前開放服務；若復原工作因故未能如期完成，將另行公告開放時間。