花蓮縣議會今天召開定期大會，上午由花蓮縣衛生局跟縣府建設處進行工作報告。（羅亦晽攝）

花蓮市溝尾仔屬老舊城區，沿線排水任務由南濱抽水站肩負，不過因排水量能有限，低窪路段每逢大雨必淹水，居民不堪其擾，催生滯洪池的興建。縣府建設處表示，已編列2.5億投入滯洪池興建作業，用地取得部分，預計今年11月可完成地上戶拆遷工作，工程部分，待修正計畫獲中央審議通過，希望能在年底完成設計跟招標作業，力拚2026年中旬完工。

南濱抽水站建於1982年，匯集自由街、和平路及大禹街地下排水，不過原有6組抽水機組老舊，總排水量量能有限，內政部營建署為此補助2.8億，協助擴建抽水站也新設滯洪池，解決淹水問題。

不過南濱抽水站在4年前完成擴建後，滯洪池卻因涉及用地相關問題停擺，經縣府重新修正計畫，成功向中央爭取經費後，滯洪池的興建計畫才開始啟動。

建設處長鄧子榆表示，南濱滯洪池的興建目的主要是調節自由街的排水量，因為該處積水面積跟排水量是全市區之最，同時也協調和平路部分排水水量，降低周邊發生淹水機會。

他說，南濱滯洪池興建工程經費約2.5億，來源為縣府自籌與中央補助款，其中1.2億用在用地取得部分，包括地上物拆遷補償及三七五減租終止租約補償，預計今年11月15日可完成拆遷作業；工程費用1.3億，待「花蓮市雨水下水道檢討規畫報告（局部修正）」完成才能辦理招標作業。

鄧子榆表示，今年3月已將局部修正報告送到內政部國土署，審議應會通過，工程基本設計跟細部設計，預計9月至明年4月完成，工程於明年7月至2026年12月施工，不過他還是希望能趕在今年底完成設計跟招標作業，如工程順利在明年初開工，可望在2026年中旬可完工。

他說，滯洪池有效水體量體約4.5萬立方公尺，能使整體區域防洪標準由3年重現期距提高至5年重現期距；另外，興建滯洪池時也會結合周邊景觀，作為民眾平常的休憩場域，並在大雨來時發揮功用。