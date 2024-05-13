花蓮市北濱外環道南側截水溝上月因強震受損，市公所15日至24日止將封閉道路進行搶修，確保用路人行車安全。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市北濱外環道是花蓮市區通往花蓮港、美崙地區的重要聯外道路。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市北濱外環道是市區通往花蓮港、美崙地區的重要聯外道路，不過南側截水溝上月因強震受損，市公所考量用路人行車安全，本月15日至24日止將封閉道路進行搶修，民眾期間可改道北濱街或海濱街通行至美崙地區。

北濱外環道全長約1060米，以美崙溪南岸為起點，穿越北濱公園，經北濱海堤外側銜接193縣道，是花蓮港務局提升花蓮港南向對外運輸，解決砂石車行經附近路段產生噪音、空氣污染與行車安全等問題，2009年耗資近3億元委託公路局代建，2012年啟用。

花蓮市公所表示，北濱外環道南側截水溝受0403地震震影響，溝體與路面間產生嚴重龜裂，因該處大型重車往來頻繁，為避免行車安全疑慮，在北濱街大樓拆除工程完成且沿線恢復通行後，即展開緊急搶修工程。

市長魏嘉彥表示，市公所今年初配合北濱外環道養護作業，在北側施做截水溝工程，怎料南側截水溝因此次地震毀損，市公所考量用路人行車安全，緊急請廠商盡速施工，盡早還給民眾安全的道路環境。

市公所指出，南側截水溝搶修工作施作長度約9.5米，採用高強度混凝土，將溝牆溝面增厚至20公分，工期包含養護作業預估10個工作天；北濱外環道將在15日至24日封閉，預計25日恢復通行，期間北上車輛請改海濱街通行，南下車輛改北濱街通行。

另外，市公所特別提醒，15噸以上貨車司機，在北濱外環道封閉管制期間，每天晚上8時起至隔天上午8時，禁止行駛北濱街與海濱街，以免受罰。