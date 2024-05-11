4月花蓮大地震，中央原挹注超過10億元經費，振興花東旅遊，但花蓮業者反彈台東列入補助，最後政院拍板振興補助15.84億元「都用在花蓮」，提早6月就實施，台東另匡2億元，7月才實施。台東縣觀光協會理事長李數奼今皆業者北上拜會花蓮觀光協會，呼籲政府補助應視為一體，補助時間要與花蓮一樣，從6月1日就上路，否則不排除北上抗議陳情。

台東縣觀光協會理事長李數奼今早皆業者北上拜會花蓮觀光協會理事長陳義豐，討論震後花東旅遊。（王志偉攝）

因花蓮縣觀光產業理事長陳義豐怒批中央，認為觀光署不該將補助納入台東。因此李數奼與陳義豐今早拜會，雙方見面氣氛略顯尷尬。

台東縣觀光協會理事長李數奼不滿震後台東補助旅遊2億元，與花蓮補助差距大。（王志偉攝）

李數奼表示，原本看好4月有連續假日，卻碰上花蓮大地震，訂房隨之而來，目前蘇花公路台北、宜蘭到花蓮路況都不穩，不能通過大車輛，台東旅遊也受影響。

李數奼表示，中央補助花蓮觀光旅遊振興超過10億元，台東卻只有2億元，地震後鼓勵公務人員花蓮來出差、旅遊，國旅補助8000元，可補助上限1萬6000。台東觀光業也很慘，希望補助從6月1日上路。

台東旅館商業同業公會理事長高泉傑說，5、6月原本訂房有3、4成，地震後降不到1成，還有原本很多團體、散客，一聽到花蓮地震，就想「花東都是地震區」，嚇到退團。

他說，目前狀況是業者硬撐，「真的沒有客人」，若撐不下，就可能讓同仁休假、甚至放無薪假，「我們都不希望看到這種情形」。

李數奼也不解，「為什麼中央發布補助，因花蓮抗議台東也有補助，中央就能夠改口」，她喊話，如果觀光署沒有一起同步補助，是不是台東業者也要到觀光署抗爭陳情，才會重視台東！」

陳義豐表示，花蓮短短6年發生3次強震，以及普悠瑪、太魯閣重大車禍，最近花蓮又不停餘震，觀光業者很無奈，政府補助方案，希望主軸是花蓮台東共好。