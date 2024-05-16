馬來西亞內政部長賽夫丁（Saifuddin Nasution Ismail）16日表示，從6月1日開始，新增36個國家和地區的旅客，可使用馬來西亞的自動通關閘門，包括中國、香港和台灣。

據《新海峽時報》報導，賽夫丁16日出席國民登記局優秀服務獎後表示，早前已有包括新加坡在內的10個國家／地區的旅客，已可使用自動通關閘門設施。

賽夫丁說，馬來西亞已決定允許這36個被視為低風險國家和地區的旅客使用自動通關閘門，以確保順利的出入境檢查流程。他表示，前往馬來西亞的旅客人數有所增加，並指在2023年1月1日至2024年4 月期間，進入該國的旅客人數已達4000萬人。其中，有3050萬人經由吉隆坡國際機場第一航廈和第二航廈，以及與新加坡出境到新山關卡入境。

賽夫丁說，「預計此舉不僅將確保我們的入境點更快、更順利地通關，還將有助於促進旅遊業的發展。」他保證，外國遊客使用自動通關閘門不會影響馬國安全，因為旅客入境資訊都記錄在案。