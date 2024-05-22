國台辦昨再度針對賴清德總統520就職演說發聲，稱大陸居民、學生不能赴台旅遊、就讀，完全是民進黨當局所造成的，台灣地區領導人不僅不痛改前非，還給旅遊、就讀附加上「雙邊對等」的前提。對此，民進黨立院黨團表示，台灣永遠是開著門，而甩上門永遠是中國大陸，我們準備好他們的開放作為。

民進黨立委洪申翰指出，這幾個月都看到中共一直不斷的釋出要多交流的訊息，但很清楚真的阻礙兩岸交流的真的是台灣嗎？舉國台辦說的例子，疫情期間陸生無法來台，但後來疫情告一段落，陸方還是不讓陸生來台，因為健保被歧視，而去年底陸生納保也做出政策突破，應該沒有理由了。

洪申翰提到，台灣和民進黨政府對於兩岸健康永續的對等交流是做好準備，現在陸方早就沒有理由還是持續卡，沒有自信的恐怕是中國大陸，賴總統就職演說開大門、走大路，就在重要的點上面，但是重點要對等尊重彼此，現在反而就看國台辦。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，國台辦選錯題目來打賴清德總統，片面去關閉陸生的是中國大陸，開著門永遠是台灣，甩上門永遠是中國大陸，我們準備好他們的開放作為。