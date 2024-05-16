今年4月3日花蓮縣發生大地震，除樓房傾斜、倒塌等災情，更重創當地觀光旅遊，間接影響花蓮的農特產品銷售，清水警分局日前發起「力挺花蓮揪團購西瓜及富麗米」行動，連清水區清水義消分隊、萬味軒肉乾、威龍企業、龍成電訊等都共襄盛舉，共集資達15萬元，向花連縣壽豐鄉農會訂購180顆「果艷西瓜」及富里鄉農會富麗米禮盒100盒，響應支持花蓮縣。

清水警分局清水派出所所長許逸維指出，原想天氣漸炎熱，買個西瓜解渴消暑，突然想到去年曾買過花蓮縣壽豐鄉的西瓜，覺得好吃，且近期花蓮因持續地震影響觀光及農產品，於是發起團購農產品，力挺花蓮農民。

共集資達15萬元，團購花蓮農特產品，這筆訂單也讓壽豐鄉農會大吃一驚，開心地說「台中人實在太熱情了，果豔西瓜將於5月底成熟後陸續寄出必須再耐心等待。」

清水警分局指出，花蓮縣壽豐鄉的「果艷西瓜」種植於花蓮知亞甘溪畔排水性極佳的砂礫石地，灌溉水源來自於自然湧泉，瓜農以一株一顆的栽培下，果形碩大飽滿、甜度可達13-14度左右；

另富野鄉的富麗米，因其米粒大而飽滿、光澤透明度佳、Q度咬勁與甜度皆為上選，經農民及富里鄉農會等層層把關之下，連對稻米品質相當挑惕的日本人都讚譽有加，還給了「醜美人」的稱號。清水警方表示，發起團購是拋磚引玉，呼籲民眾及企業踴躍支持花蓮農特產品，以實際行動力挺。