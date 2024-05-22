金大建築系特別金門農工圖書館辦理建築美學模型特展，提供高中職學生及早了解大學端建築課程核心樣貌。（圖／金門大學提供）

國立金門高級農工職業學校今（22）日盛大舉行43周年校慶，金大建築系特別於該校圖書館辦理建築美學模型特展，而金門農工明年也預計於進修部成立建築科，此次建築美學特展正能提供高中職學生及早了解大學端建築課程核心樣貌，以及未來多面向就學選擇之參考，適性揚才。

金大指出，此次由該校建築系大三學生製作世界知名建築模型進行展出，讓高職學生提早了解「建築學」是美學與工學之結合，一種從設計到建造空間，以滿足人類基本需求的藝術與技術，除培養空間專業人才，更以建築師養成訓練為重要目標。

金大建築系說明，這次展出的模型與版面包括：廣東省博物館、廣州歌劇院、日本下關市場唐戶橋、西班牙巴拉哈斯機場、杜拜帆船飯店、高雄世運主場館、西班牙瓦倫西亞歌劇院及科學城菲利浦王子科學博物館、美國空軍學院少年禮拜堂、葡萄牙里斯本東站、紐約世界貿易中心車站、法國里昂機場、美國威斯康辛州密爾瓦基美術館、東京清水巨城金字塔、西班牙賽維亞都市陽傘、雅典奧林匹克綜合體育場、代代木體育館等世界知名建築作品。

金大校長陳建民表示，該校建築系在主任與師長的盡心帶領下，近年師生屢獲國內外大獎，培育學生「畢業即具備百分百就業能力」、「輔導證照在手升學就業加分」、「做中學學中做理論實務並重」、「校外實習並與產業無縫接軌」、「學歷經歷一次到位」、「創造含金量高提高競爭能力」，軟實力硬實力兼具。

金大建築系主任張旭福則強調，該系採五年制課程規畫，因應國際潮流與國家發展政策及配合國內發展需求，訓練學生培養「務實品質」及「永續經營」的觀念，同時也培育學生具備職場高等專業競爭力為教育宗旨，培育學生具有技術整合能力與融合地域文化與當代思潮、理論與實務兼具之建築人才。