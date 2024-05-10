立委張嘉郡7日到二崙鄉西瓜田視察災損。（本報資料照片）

雲林縣沿海鄉鎮西瓜田受4月下旬豪雨影響，導致裂果或腐爛損失慘重，雲林府邀集各單位會勘，函請農業部辦理救助，農業部9日晚間也快速公告雲林縣東勢鄉、台西鄉、四湖鄉為西瓜天然災害現金救助地，但西瓜主產地的二崙鄉未被納入。

雲林是西瓜生產大縣，二崙鄉就占500、600公頃，今年2月、3月雨量少，瓜農還擔心缺水，4月開始時雨時晴，5月初連續降雨，導致西瓜裂果、爆果。

四湖鄉、台西鄉、東勢鄉公所很快提出災損速報，四湖鄉受損瓜田6公頃、台西鄉5公頃、東勢鄉2公頃，超過當地種植面積5％，雲林縣府、農糧署、農改場、公所7日會勘，咸認為單一田區受損率超過20％，已達天然災害現金救助標準，農業部9日晚間公告3鄉鎮為西瓜農損現金救助地。

立委張嘉郡、劉建國7日不約而同都和農民到二崙鄉西瓜田勘災，當時二崙鄉公所並未提出天然災害速報，直到今（10日）二崙鄉、崙背鄉才進行四方會勘，但會勘結論是2鄉鎮的西瓜雨災損率未達天然災害現金救助標準。

農業處副處長蔡耿宇表示，政府今年仍有推出西瓜保險，該保單是氣候保險，契約為1日累積降水量達201毫米以上，或每日降水量達40毫米以上且連續3日累積降水量達251毫米以上為起賠點，投保的瓜農不多。

近期崙背鄉洋香瓜傳出栽種期植株斷頭、加上收成期遇雨腐敗受損嚴重，傳出有果農種植高貴的「阿露絲」全軍覆沒，也有露天種植「天華」品種的果農損失5成，鄉公所尚未提出災損速報，縣府農業處正積極追蹤。