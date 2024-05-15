0403花蓮強震，不但造成縣內嚴重災損，聯外道路也受阻，重創當地觀光產業與農業經濟，台中市警局以行動力挺，除了購入200顆花蓮大西瓜，同時針對「績優員警旅遊活動」，鼓勵各分局優先規畫花蓮旅遊消費，希望藉此拋磚引玉，為花蓮觀光經濟注入活水。

台中市警局選在光輝五月，慰勞身為警察母親及全體同仁的辛勞及凝聚向心力，並支援花蓮地區地震受災戶做出重要舉措，其中一項具體作為就是購買200顆花蓮大西瓜，並藉由母親節的機會，表達對受災民眾的關懷與支持。

另外，今年台中市警局將鼓勵各分局優先規劃「績優員警旅遊活動」前往花蓮縣，這不僅是對員警工作的肯定和獎勵，也是一種實際行動上的支持，幫助振興花蓮的觀光產業，促進當地的經濟復甦，以「人進的去、貨出的來」的具體行動力挺花蓮。

市警局表示，這些舉措顯示警察局不僅在災後援助方面發揮積極作為，還注重長期的支持與合作，力求在重建過程中給予花蓮最大的幫助和鼓勵，這樣的活動不僅能夠幫助震災區的民眾，也能夠增進社會的凝聚力，展現團結互助的精神。