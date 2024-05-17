0403、0423花蓮2起地震重創花蓮地區，許多建物因此受損，居民頓時無家可歸，中央、地方攜手合作，推出「花蓮縣短期安置旅宿補助」，逾470家旅宿業者加入安置行列，提供近3400間房間，有需要的受災戶即日起可持相關證明文件免費短期入住，最長3個月，旅宿名單可至花蓮縣政府觀光處網站查詢。

花蓮地區在2起強震過後，共有15棟建物因危及公共安全確定強制拆除，被貼紅單的建物截至16日止共有85件861戶，黃單則有83件、1129戶，觀光署、國土管理署為協助安置受災戶，推出「花蓮縣短期安置旅宿補助」，住宿費用由中央賑災基金補助旅宿業者，其中，雙人房（入住1至2人）每月3.2萬元，4人房（入住3人含以上）每月4.4萬元。

縣府表示，配合短期安置的旅宿業者名單已公告在觀光處觀光，短期旅宿安置措施期間為5月15日至8月31止，入住最少1個月，最長3個月，申請入住旅宿最後期限為8月1日；每戶以入住1房為原則，每戶5人以上需申請2房以上者，可先向縣府提出住宿需求，經同意後依核准房型及房數入住。

縣府說明入住方式，符合災害發生時實際居住於受損住宅且暫未有合適租屋處者，可持「0403震災受災戶房屋損毀受災證明」正本、「受災戶人口數證明資料（如全戶戶籍謄本）」、「未重複接受居住補貼、補（賑）助切結書」，與公告旅宿業者簽訂訂房契約，即可免費入住。

旅宿業者部分，與受災戶簽定訂房契約後，須將影本、受災戶證明影本、該戶人口數證明資料影本及受災戶「安置旅宿期間未重複接受居住補貼、補（賑）助」切結書影本等文件，送至觀光處備查，7月1日至明年5月31日開放請領補助款。