農業部百大青農名單甫出爐，花蓮今年共有5位青農入選，包含林俊雄、李慎行、黃榕韻、劉建生、林一州等人。縣長徐榛蔚恭喜獲選青年，勉勵大家再接再厲，透過農業政策的引導，持續為地方農業永續打拚。

林俊雄是秀林鄉佳民部落族人，不捨部落長輩種植山蘇所投入的成本與收入不成正比，便返回部落與夥伴們從開發新通路開始，與在地餐飲業者牽起合作，穩定供應優質山蘇，同時在過程中察覺部落產業需要創新，於是建立品牌「後山蕨起」，全心投入山蘇的推廣志業。

李慎行是瑞穗鄉鶴岡有機文旦柚農，近年配合花蓮區農業改場推廣的早收技術，將田區作為文旦早收技術示範園田，在協助創新栽培技術發展不遺餘力，且身兼現任鶴岡文旦運銷合作社理事長的他，近年也幫助鶴岡地區文旦柚共同運銷並開發果乾等加工品，拓展文旦多元通路。

黃榕韻為富里鄉六十石山德森有機農莊第二代經營者，傳承家族堅持有機種植金針的堅持，同時積極尋求轉型，研發無咖啡因、適合所有人飲用的「忘憂茶」，2年前入選縣府農產包裝及品牌輔導計畫，去年入選「台灣百大伴手禮獎」、「農村好物」等奬項肯定。

原為建築師的劉建生，在富里鄉羅山村創辦「陽光三葉草自然生態村」，採自然農法、慈心有機驗證方式種植稻米，他說明生態村的理念，是自然及人類共生的計畫，包括食物、能源及水源自給自足、有機生活方式的建立、設計藝術在生態建築的執行、自然療法與養生的推廣及社區議會制度與自然學校的設置。

林一州則是自創苦茶油品牌「東一嚴選」，過程均是靠自己摸索嘗試，親力親為，從初期三分樹園而成，迄今他不僅和農友夥伴成立產銷班，還具備國際品油師資格，接連榮獲多項國際評鑑大獎的肯定，相當不易。

縣長徐榛蔚指出，百大青農可獲得農業部提供的多項協助措施，希望大家在農業政策的引導下，經營穩健成長，持續擴大規模、朝創新加值發展，成為農業生產的典範與標竿。