陳小姐和她的愛蝸「也羅媽」跑出第一名成績，拿手機為蝸牛拍照。（王志偉攝）

花蓮鳳林鎮今有一場「蝸牛賽跑」，畫面逗趣有看頭，有花蓮本地、台東甚至遠從台北、台南參賽的「選手」，主辦單位為此還加開一場賽事共4場、80隻蝸牛參賽，蝸牛緩慢地在33公分賽道前進，飼主則在場外加油歡呼，相當有趣！因0403地震重創花蓮，主辦單位希望透過輕鬆有趣的活動，吸引遊客到訪、認識鳳林小鎮！

「鳳林慢城蝸牛賽跑國際錦標賽」在33公分賽道奮勇起跑分勝負，比賽過程緊張刺激。（王志偉攝）

位於花蓮中區的鳳林鎮約1萬1000人口，是獲得國際認證的慢城，5年前由地方創生工作者舉辦過「鳳林慢城蝸牛賽跑國際錦標賽」，今天才有有第2屆賽事，工作人員鄭仁壽開玩笑說，「因為第1屆選手最近才抵達終點」，今天終於能辦第2屆。

鳳林火車站旁的賽場一早湧入不少人，還有人昨天就帶著蝸牛入住「選手村」，因為開放網路報名熱絡，原計畫3場次，增加1場次，也開放現場報名，「選手」報導後要檢錄貼上號碼貼，賽前唱名進場，賽事全程直播。

賽道總長33公分，參與蝸牛從圓桌中心起跑，最早抵達外圈紅線的就獲勝，每組取前3名發放獎牌、獎品。首場冠軍「宇宙強強滾」以1分25秒破了大會紀錄。

來自台東陳小姐撿養了10隻蝸牛，觀察後選出最有資質的「也羅媽」參賽，果然不負眾望，一起跑就領先各蝸，以20秒差距拿下第1名，獲頒獎牌、有機蔬菜一把，立刻把菜菜犒賞冠軍蝸！她說，要繼續訓練，明年再來挑戰連霸。

漏夜從台南趕來參賽的葉小姐說，這次過程有點失算，蝸牛昨天在路上產卵了，「還沒坐月子就上場」，當下決定改變策略，以裝扮干擾對手，成功在場上吸引其他蝸牛注意。

本地「選手」來自萬榮鄉的游小姐一家人今天帶著「滾瓜爛熟」來參加，雖然沒得名，直呼太有趣，「拜託一定要繼續辦下去」，也能讓更多人因為比賽認識鳳林鎮！