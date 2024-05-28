花蓮市公所為完善轄內親子公園建設，預計運用十六股大道橋下百坪閒置空間，設置兒童遊樂設施與體健設備。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市公所為完善轄內親子公園建設，預計運用十六股大道橋下百坪閒置空間，設置兒童遊樂設施與體健設備。市長魏嘉彥今與公所團隊前往現勘，將參考市民代表會和里長的建議，爭取經費及市預算，力拚今年動工，持續打造親子共榮新場域。

花蓮市十六股大道是市區東西向的交通要道，2016年完工通車後，肩負美崙地區通往中央路鄰近鄉鎮的重要任務，由於橋下用地屬市公所維管，多位市民代表見百坪空間長期未有規畫，擔心淪為閒置場域，便在此次定期大會建議市公所可在該處設置兒童遊樂設施，提供親子一處不受風吹雨淋的活動空間。

市公所團隊今天邀集市民代表會和規畫設計廠商，前往十六股大道橋下現勘，市長魏嘉彥表示，經多位市民代表建議，市公所盡速辦理會勘，匯集地方意見，希望爭取上級補助和市預算，增設一處運動休閒場所，初步規畫會設置兒童遊樂設施與體健設備，後續也會視需求投入其他設施，提供市民一處不受雨天影響的活動場域。

市民代表會主席李振瑋、市民代表游政霖、歐彥志、莊依婕和田珍綺等人，相繼提出意見表示，十六股大道橋下周邊為鐵路平交道和一般道路迴轉道，如未來要興建休閒設施務，須考量交通動線與安全性，並斟酌施作期程與預算規模，打造全年齡層民眾都能前往活動的場域。

市公所表示，轄內目前由公所負責管養的大型親子公園包括，貓頭鷹兒童遊戲公園、長頸鹿親子公園及花崗山親子戲沙池，其他社區公園也有少部分的兒童遊樂設施。考量市區親子公園人氣高，常吸引其他鄉鎮的小朋友前來遊玩，為提供更多優質的遊戲場，將持續尋覓場地，打造更多親子休閒好去處。