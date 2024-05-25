台東民眾發現鳥窩，其中1隻親鳥為烏頭翁。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市林姓民眾日前在修剪庭院圍籬時，發現1窩鳥巢裡面有3隻雛鳥，經他觀察，其中1隻親鳥是烏頭翁、另1隻親鳥前額有部分黑羽，其餘都是白色的，不確定是不是白頭翁，「看起來有點怪怪的」。

影》「雜頭翁」與烏頭翁築巢，特有種面臨消失雜交成主因。

經農業部生物多樣性研究所合歡山研究中心主任姚正得鑑定，正是由白頭翁與烏頭翁雜交的「雜頭翁」。

台灣特有種烏頭翁是二級保育鳥類，僅分布在恆春、台東及南花蓮，由於人類不當放生，造成西部的白頭翁與烏頭翁雜交，並且持續擴大中。

台東縣野鳥學會表示，烏頭翁與西部的白頭翁因地理隔閡，近年因人為介入，較強勢的白頭翁飛越中央山脈、與在地的烏頭翁「聯姻」，雜交個體有逐漸增加趨勢，特有原生種群基因遭汙染，未來野外純種的烏頭翁恐怕會面臨消失危機。

姚正得指出，台東又是烏頭翁的核心族群，因為人為不當放生的結果，讓烏頭翁特有性受影響，台東鳥會、屏東鳥會及中華鳥會長期關注各地雜頭翁情形，因此站在生態保育的角度並不樂見，也呼籲民眾若有發現雜頭翁，可通報該研究所移除。