「原住民身分法」修正後，今年起原住民身分者可漢人姓名與傳統姓名並列登記，花蓮縣是全國原住民人口最多縣市，其中吉安鄉15848人最多，有不少族人不知如何羅馬拼音，吉安鄉戶政事務所與公所協助請族語老師，依各族家族傳統取得羅馬拼音族名，截至4月底止協助137位族人並列羅馬拼音傳統名字取得原住民身分，有疑問可去電戶政事務所洽詢。

縣府民政處表示，過去子女須取用父或母所屬原住民族傳統名字，或從具原住民身分父或母之姓才得取得原住民身分，1月3日立法院三讀通過原住民身分法修正案，父母一方具原住民身分者，子女就可到戶政事務所申請並列父或母所屬原住民族傳統名字，取得原住民身分，不用再改姓。

民政處說，截至4月，全國原住民人數計59萬7883人，花蓮縣93518人為全國原住民人數最多的縣市，其中吉安鄉原住民人數15848人，在全縣13鄉鎮市中原住民人數最多。

許多族人依照新規定申請恢復原住民族身分，必須有羅馬拼音的傳統名字，但有很多族人並沒有自己的原住民族族名，也有族人以漢人文字直接翻譯成羅馬拼音，或知道傳統名字的字義但不知道如何羅馬拼音等狀況。

縣長徐榛蔚協助族人排除身分登記上所遭遇的困難，由吉安鄉戶政事務所結合吉安鄉公所原民所族語老師，了解各族名字組成結構，再由族語老師依個案協助族人依家族傳統取得羅馬拼音的族名。已協助完成137位族人並列羅馬拼音傳統名字取得原住民身分，可去電吉安戶政事務所03-8528267＊2031協助。