縣長徐榛蔚（中）一行人會勘南區正在施作的明里便橋等。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

前年0918池上強震，造成花蓮南區多處橋梁毀損，其中富里鄉明里大橋因遭地震及颱風致橋面沉陷封閉，縣府爭取中央預算先施工「明里大橋鋼便道」，讓居民與遊客人車通行，已確定6月1日完工開放

2022年9月18日花東地區發生震度6強的地震災害，導致花蓮縣南區多座橋梁損壞，強震造成明里大橋受損，再加上去年颱風接連襲台，使橋面塌陷無法通行，已爭取經費蓋新橋，基於對當地居民，日常生活及交通便利性的考量，縣府施作「明里大橋鋼便道」工程，已近完工。

縣府表示，縣長徐榛蔚本週在縣府土木科長蔡國松、富里鄉公所秘書張一民及多位工程人員實地會勘，「明里大橋鋼便道」驗收後縣府預計在5月31日移交至公所管理，並在6月1日開放通行。

一行人並轉往南區正在施作的羅山村景平3號橋、崙天大橋勘查，除了解工程進度，也要求工程務必如期完成。

縣府建設處指出，「羅山村景平3號橋0918震災復建工程」，去年8月10日開工，工程進度超前，將提前於今年6月20日完工；「花78鄉道崙天大橋0918震災復建工程」，新設PCI預力混擬土橋梁11跨長約430公尺、東西引道約300公尺，為解決當地民眾用路問題，縣府亦施作崙天便道。崙天大橋施工正加速進行中，工程進度超前。

建設處表示，雖然工程技術難度較高，且施工期間面臨地質、氣候等不確定因素，具有相當挑戰，仍掌握重建進度，整合協調各單位資源，盼能儘速完工，提供民眾安全的道路。