0403花蓮強震造成台9線蘇花公路158.6K下清水橋損毀，經公路局搭建鋼便橋，先開放5噸以下小客車單線雙向通行，經積極進行拓寬道路工程，大型車輛有望提前在30日開放通行。（公路局提供／羅亦晽花蓮傳真）

0403花蓮強震造成台9線蘇花公路158.6K下清水橋損毀，雙向交通一度受阻，公路局上月6日搭建完成鋼便橋後，先開放5噸以下小客車單線雙向通行，並積極拓寬道路，以利大客車通過，經1個月的積極施工，工程進度超前，有望提前在30日開放大型車輛通行；原橋部分，預計年底完工。

強震震垮蘇花公路158.6K下清水橋，公路局東區養護工程分局南澳工務段第一時間請專業技師到場協助檢視，發現一旁日據時代舊有下清水橋橋台結構及承載力尚佳，便在長度10米的舊橋面上，增設密排銲接12米長戰備鋼梁，並開闢兩端引道銜接既有公路，上月6日搶通後先開放小型車單線雙向通行，並持續進行拓寬作業。

東工分局指出，近日積極進行158.6K下清水橋中期提升拓寬優化工程，期間雖因強降雨發生土石流等狀況，在搶修團隊調整橋台設計加緊趕工下，本月10日已提前2天完成優化工程橋台，昨天也完成鋼梁吊裝及銲接，預計5月底前開放5噸以上的大型車輛通行。

南澳工務段副段長劉錦龍表示，158.6K下清水橋路段因原本路幅窄，以致大型車輛無法轉彎，於是決議將現有便橋加寬，以利大車通行，原本預計31日開放大車通行，因工程進度提前，整體通行時間有望提早至30日開放，不過現場仍屬便橋，加上路幅較窄，大車需降速至15公里以下緩慢通過。

劉錦龍也提到，至於大清水原橋部分，目前採原址重建方式進行，預計年底以前可以完工；由於地震後公路邊坡持續不穩定，部分路段還在整治，目前仍採每天3時段管制通行，管制路段北端為仁水隧道北口，南端為崇德管制站，放行時間為上午6時到8時、中午12時到下午1時、傍晚5時到晚間7時3個時段，夜間實施預警封閉管制，未來如有調整放行時間，會再另行公告。

另外，劉錦龍還說，今起鋒面接近，水氣增加，環境變得較不穩定，考量震後蘇花公路邊坡不穩，已將原本封路警戒的標準打8折，如有最新消息會盡快公告，以利用路人提前規畫行程。