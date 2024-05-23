21：59花蓮規模4.2地震「深度5公里」 最大震度3級 22:052024/05/23 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 21:59花蓮發生有感地震。（氣象署） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象署地震報告指出，今（23）日21：59發生芮氏規模4.2地震，震央在花蓮縣政府西方32.6公里，位於花蓮縣秀林鄉，地震深度5.0公里。各地最大震度花蓮、南投3級，台中、宜蘭1級。 首颱「艾維尼」最快明天生成 下周鋒面豪雨狂炸西部 64年前「史上最強地震」撼全球 比0403地震強1000倍 東華大學實驗室重建需17億 卓榮泰指示落實：窮不能窮教育 #地震 #震央 #震度 #深度 #芮氏規模 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南楠西4.2地震最大震度3級 網友崩潰：超大、被晃醒 04:582024/05/20 生活 陳孝志隔33年再獻聲 地震2天沒睡「被餘震震出來」 20:422024/05/22 娛樂 文化幣花蓮限定！擴大加碼1200點 6月8日上路 10:412024/05/21 生活 卓揆首召開震災復原重建會議 裁示曝光 18:082024/05/21 財經 以行動支持花蓮重建 盧秀燕號召旅遊觀摩行程 16:322024/05/20 生活 64年前的今天「史上最強地震」撼全球 比0403地震強1000倍 18:452024/05/22 生活 國研院國震中心主任交接 台大土木特聘教授歐昱辰接任 18:152024/05/17 生活 台東市公所組10團玩花蓮 業者喜喊：來不及補貨 08:572024/05/23 寶島 振興震後觀光 台東縣府6月搶先推旅遊獎勵「抽萬元旅遊金」 14:552024/05/22 生活 16：00東部海域規模5.2極淺層地震！國家警報狂響 16縣市有感 16:042024/05/22 生活 花蓮強震海嘯威脅不斷 魏嘉賢建議設立「防災局」 13:072024/05/22 生活 21：52東部海域規模4.3極淺層地震 最大震度4級 21:582024/05/19 生活 東華大學實驗室重建需17億 卓榮泰指示落實：窮不能窮教育 19:302024/05/22 生活 交長視察花蓮震災公路 下清水橋5月底開放大車通行 18:222024/05/22 生活 震後首場國際賽事6／1登場 「花蓮泛舟月」推旅宿優惠 12:332024/05/23 生活 卓榮泰花蓮勘災 對鄉親信心喊話：國家就是你家 19:052024/05/22 政治 規模5.2地震是「0403餘震」 氣象署預估：餘震持續到10月 16:422024/05/22 生活 福夢FUMON8月開唱收益捐花蓮賑災 走過僅12名觀眾低谷挑戰大場地 16:312024/05/20 娛樂 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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