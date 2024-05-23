今年經濟成長率目標3.5％以上。圖／國發會提供

23日是卓內閣組成後首次行政院會，會上國發會針對當前經濟情勢與對策提出報告。對於今年經濟成長率，國發會指出，今年經濟成長率3.5％以上的目標有機會也有風險。

國發會指出，儘管台灣仍面臨地緣政治衝擊、主要國家降息時程、中國經濟前景、美中角力持續等國際不確定風險影響，惟我國出口表現逐步回暖，在內需穩健同時的帶動下，今年台灣整體經濟表現可望成長逾3％，政府未來將在過去8年經濟穩健前行的基礎上，攜手產業及國人一同開創國內經濟發展新局。

國發會經濟處長吳明蕙簡報進一步說明，今年經濟成長率預估介於3.33％至3.46％，優於去年的1.31％，未來3.5％的目標是否達成將受下半年國內、外局勢影響，將與各部門協調促使協力積極努力達成經濟成長率達3.5％以上，是有機會，但也有挑戰。

國發會說，在商品出口方面，隨AI等新興技術應用商機活絡，出口金額已連續6個月正成長，惟傳統產業外銷仍未完全復甦，政府將透過續保優勢產品競爭力、促進出口產品多元化及強化市場拓銷能量等作為，達成擴大優勢、強化競爭、壯大臺灣供應鏈目標。

在國內投資方面，國發會說，受到美中競爭等地緣政治紛擾影響，部分傳產業者資本支出仍較審慎，政府將積極擴充國內整體投資動能，包括：推動「人工智慧之島」，發展五大信賴產業，並投資前瞻、航太、海洋等多元領域，以維持科技領先優勢；另一方面，驅動數位及淨零雙軸轉型經濟模式，促進傳產業轉型等；此外，政府也將持續優化國內投資環境，並也會提升公共建設執行率。

在民間消費方面，國發會表示，目前內需餐飲零售業持續暢旺、股市交易熱絡等，政府除將積極改善物價、房價、貧富差距等問題，並也強化食品、道路、校園安全與社會安全網等保障，同時幫助家庭照顧者減輕負擔，以讓人民獲得照顧及保障；其次，落實疫後提振觀光相關措施，並啟動4月3日花蓮震後觀光振興花蓮方案，以活絡國內旅遊內需市場；此外，持續落實減輕民眾交通、居住、就學負擔等既有政策等。

在物價方面，國發會說，國內外主要機構預測今年台灣消費者物價指數（CPI）年增率約2％，政府將持續推動多元穩定物價措施，包括：延長減徵重要關鍵原物料稅負至今年6月底等，並穩定國內能源價格，同時透過跨部會「物價聯合稽查小組」嚴查嚴辦壟斷、囤積、哄抬等，力求國內物價穩定。

為確保今年經濟成長動能，國發會說，行政團隊除將落實既有經濟、社會及各項基礎建設等推展，並也將致力推動「國家希望工程」藍圖，實現創新繁榮台灣之願景，達成賴總統於就職演說所期許，打造台灣成為「經濟日不落國」。