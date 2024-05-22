大同自新團隊入主以來，已經連續12個季度獲利，在手訂單195億元，獲利能力穩定，財務結構健全。電力事業群的部分，發電、輸電、配電市埸商機約1,300億，重電在手訂單突破百億，投入變電所改建計劃電力工程至2032年，台電有17所待發包，預估商機有300億以上，力拚取得三分之一市占率。

電力變壓器國內台電與民間產業取單外，並陸續積極投入日本、美國、東南亞市場的布局， 可預期未來五年內的需求仍然相當旺盛，日前取得北美變壓器UL認證，全力爭取美國目前供不應求的電力與配電級變壓器市場，力拚並列成為銷美變壓器大廠。

同時也積極在東南亞擴展業務版圖，除原有泰國製造基地外，瞄準東協市場持續成長，帶動工業及基礎建設發展商機，計畫在越南、印尼及泰國設立銷售據點，提供集團電力產品整合銷售，目前已在胡志明市設銷售據點，初期導入馬達、商業空調和重電設備，加深服務當地台商。

此外，大同也持續擴充產能，重電廠內部設備增設及產線配置調整，加上場地擴充，將再提升25％配電變壓器產能，外銷部隊進軍北美與越南市場；電纜廠新產線目前試車中，預計第三季上線，可再增加69／161kV電力電纜線30％產能。

在新能源事業群方面，已將多數業務整合至大同智能，太陽能案場穩定成長，目前12.8GW，預計2025年目標20GW，電費收入穩定成長，今年可達18億元，綠電轉供潛在收益可達0.8億，儲能系統應用容量、電動車充電樁等事業也都快速成長，未來也會整合創能、儲能，強化用戶端參與，發展虛擬電廠。