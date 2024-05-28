泓德能源（6873）與壽險合資公司「星鱻電力」旗下的新勝能源開發股份有限公司 ，慶祝70億元聯合授信案圓滿完成 。 此案由兆豐銀行與國際票券聯合主辦，同時也是公股行庫首宗統籌主辦之大型漁電共生太陽能電廠聯貸案。

慶祝典禮由兆豐銀行董事長雷仲達、國際票券董事長魏啟林及泓德能源董事長謝源一共同出席主持，三方皆表達對於政府 2050 淨零排放政策的支持，以及對於永續發展的堅持。

此案資金主要是提供位於嘉義縣義竹鄉的新勝漁電共生案場，全案屬室內設施屋頂型，光電容量為 119.3688MW。泓德能源旗下的漁電共生案場皆以養殖為主進行案場規劃，以新勝漁電共生案場為例， 漁業基礎建設的投資即超過10 億元。 未來本案的漁業養殖將由星源漁業統籌，星源漁業採用智慧養殖的方式，活化既有魚塭，加上綠電達到一地多用的目標。

星源漁業去年為其第一年收成，整體產量超過 10 萬台斤，漁獲皆取得產銷履歷並可進行產品溯源，截至目前為止創造地方經濟超過 1,000 萬。星源漁業不僅帶動地方經濟成長，更創造就業機會吸引青年返鄉，現有同仁有7成來自地方，更有來自附近養殖戶的同仁，運用工作中學習到的智慧養殖至自家養殖池，藉此優化養殖方式。

泓德能源在太陽能光電案場開發、建置與維運擁有豐富經驗，旗下子公司除了上述的「星源漁業」，亦包含綠電購售專業顧問「星星電力」、全方位充電營運商「星舟快充」 、能源聚合商「星佑能源」 ，還有以維運為主要業務範圍的「泓博能源」 。

現階段管理的綠能平台有四個，分別是星泓電力、星鱻電力、星德電力與富邦能源，管理資產高達 650 億。旗下品牌 TITAN 包含光充儲複合式充電站、充電樁設備與智慧綠電系統。